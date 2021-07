By

L’Inter è chiamata a rinforzare anche la corsia mancina. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di un giocatore in forza al Manchester City

L’Inter deve rinforzare le corsie esterne. Per quella di destra al momento il favorito a sostituire Hakimi sembra essere Bellerin, mentre a sinistra girano diversi nomi incluso l’olandese van Aanholt occasione a costo zero. Il preferito di Inzaghi, Lazzari a parte, sarebbe Marcos Alonso del Chelsea. Nelle ultime, però, il britannico ‘Manchester Evening News’ ha accostato ai nerazzurri pure Benjamin Mendy, ai margini del Manchester City targato Guardiola. Anche a causa di guai fisici, nella scorsa stagione il francese ex Monaco ha perso il posto da titolare a vantaggio dell’ucraino Zinchenko.

Il classe ’94 di Longjumeau ha una valutazione sui 20-25 milioni di euro, simile in sostanza a quella di Bellerin, con Marotta e soci che potrebbero come per lo spagnolo tentare la strada del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, doppio ostacolo per Mendy

Oltre ai ‘Citizens’, che non potrebbero veder di buon occhio una cessione in prestito con diritto, l’ostacolo all’arrivo di Mendy all’Inter può essere l’ingaggio dello stesso 26enne: circa 4,7 milioni di sterline, ovvero 5,5 milioni di euro netti. Senza contare la concorrenza, senz’altro importante per un profilo di tale caratura ed esperienza.