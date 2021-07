L’Inter accelera sul fronte dopo Hakimi. Domani il marocchino effettuerà le visite mediche per conto del Paris Saint-Germain: affare da 70 milioni di euro

Hakimi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Domani l’ex Dortmund sarà a Parigi per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai parigini fino a giugno 2026 a fronte di uno stipendio da 8 milioni di euro netti più bonus. All’Inter finiranno invece circa 70 milioni di euro bonus inclusi. Chi al suo posto? Il nome più ‘caldo’ ad oggi è quello di Bellerin, 26enne spagnolo in uscita dall’Arsenal. Stando a ‘Sport’ il club di viale della Liberazione ha già raggiunto un principio di accordo con lui e il suo entourage, dunque per la fumata bianca manca l’intesa coi ‘Gunners’. Gli inglesi lo valutano 20-25 milioni di euro e non vogliono, almeno per ora, acconsentire alla chiusura dell’operazione con la formula del prestito più diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Addio Hakimi, tocca consolarsi con Bellerin | Perché è il profilo giusto

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Joao Mario-Benfica, parti al lavoro: le ultime

Calciomercato Inter, Bellerin davanti per il dopo Hakimi. Da Dumfries a Brekalo e Florenzi: gli altri candidati

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Le alternative a Bellerin sono Dumfries del Psv e Zappacosta del Chelsea. Occhio poi a Sergi Roberto, offerto dal Barcellona e nome che probabilmente non dispiace, e a Brekalo del Wofsburg per il quale il Ds Ausilio ha fatto un sondaggio approfondito. Da non dimenticare, infine, il nome di Florenzi che lascerà di nuovo la Roma.