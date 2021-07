Era in procinto di lasciare l’Inter, ma ora l’affare sta per sfumare definitivamente. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra

Era in procinto di lasciare l’Inter, ora però l’operazione probabilmente non si farà. Il protagonista in questione è Ionut Radu, che sembrava viaggiare spedito verso la Real Sociedad e invece così non è. Il portiere rumeno poco convinto di trasferirsi in Spagna, seppur con la formula del prestito, di conseguenza il club spagnolo ha cambiato obiettivo virando su Mathew Ryan. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Sky Sports Uk’, la Real Sociedad è già andata oltre e adesso sta chiudendo proprio per il 29enne australiano di proprietà del Brighton.

Operazione in dirittura a titolo definitivo, con Radu ‘costretto’ a cercare altre soluzioni per il suo futuro. Per il momento, con la sua permanenza all’Inter, salta pure l’approdo di Sepe a Milano via Parma a titolo temporaneo.