Hakimi: il giocatore saluta i tifosi con un lungo messaggio su Instagram

Inter, il giocatore Achraf Hakimi ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi con un lungo messaggio tramite il suo sito Instagram

Ormai è ufficiale Achraf Hakimi è un calciatore del Psg. Il giocatore nerazzurro, ha voluto però salutare i suoi ormai vecchi tifosi, con un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole di commiato: “È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell’Inter. È stato un onore difendere questi colori”. Il laterale destro ha poi aggiunto: “È stata una stagione difficile dovuta alla pandemia, ma ho potuto comunque godere di momenti indimenticabili vincendo lo scudetto e scrivendo la storia con voi. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, i dipendenti della società, tifosi e compagni per il loro affetto, professionalità e rispetto. Anche alla mia famiglia, per il suo sostegno incondizionato. Mi porto l’Inter nel cuore. Un forte abbraccio a tutti e forza Inter!”.

Per i tifosi nerazzurri oltre al rimpianto per un giocatore importante della rosa nerazzurra e di non facile sostituzione, c’è anche quello di non aver potuto, causa pandemia, fargli provare l’emozione di uno stadio Meazza gremito, quella si che è un’emozione per sempre.