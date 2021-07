L’Inter, che tiene sempre sotto stretta osservazione i conti, potrebbe piazzare una cessione con annessa plusvalenza. Occhi su Satriano

L’Inter ha già dimostrato in queste prime battute di tenere particolarmente sott’occhio la situazione finanziaria del club, che sta attraversando una politica di ridimensionamento dei costi con annesse cessioni da piazzare a bilancio. Una questione quindi strettamente di numeri, utile al quieto vivere economico del club di Suning che sta programmando con intelligenza e saggezza il futuro e le relative mosse. Al di là dell’addio di un big in questo senso potrebbero far comodo anche introiti da ‘cessioni minori’, con particolare attenzione ai calciatori che porterebbero in dote utili plusvalenze. In questa ottica va tenuto d’occhio l’ex juventino Fabio Paratici, che sta facendo un pensierino ad un giovane interista. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, arrivano conferme | Possibile colpo a zero in Olanda

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Kramaric: “Non è in partenza, ma se chiama una big… Inter? Vi spiego”

Calciomercato Inter, Satriano nel mirino di Paratici: cifre e plusvalenza

In Premier League è partita la caccia al giovane attaccante uruguayano dell’Inter Martin Satriano, sul quale ci sarebbe proprio anche il Tottenham di Fabio Paratici. Il ragazzo è inoltre cercando anche da altri top club britannici e più in generale sogna di giocare un giorno in Premier.

LEGGI ANCHE >>> Brozovic, il titolare inamovibile di Inzaghi che vuole anche Allegri | Ipotesi choc

Dal canto suo l’Inter a causa della situazione economica potrebbe acconsentire alla cessione di fronte a offerta cash 7-8 milioni di euro cash, utilissimi da mettere a bilancio. Una proposta che nel caso potrebbe essere accettata anche eventualmente proveniente dal ‘nemico’ Paratici.