L’Inter ha messo le mani sul classe 2000. Arriverà l’anno prossimo o subito in caso di partenza di Lautaro Martinez

Lo scorso 8 giugno Interlive.it ha scritto, anzi anticipato che Marotta e Ausilio avrebbero potuto bloccarlo in vista del prossimo anno, lasciandolo quindi un’altra stagione al Sassuolo. Parliamo ovviamente di Giacomo Raspadori, che l’Inter – come confermato stamane dal ‘Corriere dello Sport’ – ha bloccato per il 2022/2023. Questo perché al momento la dirigenza non può tirare fuori quei 20-25 milioni di euro necessari all’acquisto immediato del classe 2000 ora a Euro2020 con l’Italia di Mancini. Naturalmente il talento nativo di Bentivoglio potrebbe essere preso subito in caso di cessione di Lautaro Martinez. Altrimenti il suo approdo ad Appiano, favorito dal legame Marotta-Carnevali e dai buoni uffici con il suo agente Tinti (lo stesso di Bastoni, Darmian e Ranocchia, ma pure di Simone Inzaghi) sarà solo rimandato alla prossima estate.

Calciomercato Inter, affare Raspadori col Sassuolo: le ultime

Nell’operazione Raspadori con il Sassuolo potrebbero confluire delle giovani contropartite tecniche. Tra queste Sebastiano Esposito, reduce dall’annata in prestito prima alla Spal e poi al Venezia. Occhio poi a Lorenzo Pirola, il quale intanto dovrebbe fare ritorno al Monza.