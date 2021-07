Calciomercato Inter: un incredibile fatto accaduto al presidente del Benfica potrebbe far saltare la trattativa relativa a Joao Mario

Quanto successo in Portogallo nelle ultime ore ha dell’incredibile. E’ stato infatti arrestato il Presidente del Benfica Luis Felipe Vieira. E’ sospettato di aver commesso reati di truffa, frode fiscale e riciclaggio insieme all’imprenditore e amico josé Antonio dos Santos. Per questo motivo, il consiglio d’amministrazione del club portoghese si riunirà con urgenza questa sera per fare il punto della situazione.

Secondo ‘Record’, non sono in programma dimissioni di alcun tipo. Ovviamente, però, verrà discussa la successione del numero uno della società iberica. Il Benfica era ed è tuttora in trattativa con i nerazzurri per l’acquisto a titolo definitivo di Joao Mario per una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Quanto successo, però, potrebbe mischiare nuovamente le carte in tavola.