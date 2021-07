Calciomercato Inter: con il quasi certo arrivo di Olivier Giroud al Milan, i nerazzurri potrebbero essere fregati addirittura due volte

Olivier Giroud Al Milan, praticamente tutto fatto. Al Chelsea andranno due milioni di euro, al giocatore circa 4 milioni netti a stagione. Una trattativa che può mettere in difficoltà l’Inter. Un po’ perché i nerazzurri hanno corteggiato a lungo il centravanti francese quando c’era Antonio Conte in panchina, un po’ per le mosse di mercato che il club londinese farà per sostituire il giocatore. Mosse che portano anche al nome di Romelu Lukaku che, comunque, difficilmente partirà per meno di 100 milioni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Addio a zero, ma resta in Serie A: i dettagli

Calciomercato Inter, Lukaku o Haaland: servono almeno 100 milioni

Giroud al Milan, nonostante l’età avanzata, è un acquisto importante e per il Chelsea una perdita altrettanto rilevante. Secondo ‘Calciomercato.it’, infatti, proprio per questo i londinesi vorranno sostituirlo nel migliore dei modi. Due i nomi nella lista di Abramovich e colleghi: Erling Haaland e Romelu Lukaku. Per arrivare ad uno dei due, servono almeno 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Gravillon, offerta ufficiale del Reims. Ma occhio a Turchia e Germania

Cifra mastodontica ma che non fa paura ai Campioni d’Europa. Haaland piace molto anche a Juventus, Real Madrid e Manchester City, quindi in caso di pista sfumata rimane il centravanti dell’Inter. Lui, però, vuole rimanere a Milano e per i nerazzurri è un punto fermo del futuro, soprattutto per l’allenatore Simone Inzaghi: 100 milioni, quindi potrebbero anche non bastare a Marotta e soci.