Calciomercato Inter: è iniziato il ritiro dei nerazzurri sotto la guida di Inzaghi. Mancheranno nei prossimi giorni all’appello 9 giocatori

Il ritiro dell’Inter, che si prepara alla nuova stagione, è appena iniziato. Tuttavia, però, in tanti giocatori sono già pronti a lasciare i nerazzurri. Parliamo di Esposito, Males, Nainggolan, Dalbert, Joao Mario, Vanheusden e Gravillon. Senza dimenticare Lazaro e Pinamonti che, però, attendono una sistemazione adeguata. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Addio a zero, ma resta in Serie A: i dettagli

Ben 9 i giocatori che difficilmente rimarranno all’Inter questa stagione. Partiamo dai primi due, dei quali manca solo l’annuncio:

ESPOSITO E MALES AL BASILEA: Per l’ex Venezia si tratta di un’operazione da prestito con diritto di riscatto a 8 e controriscatto a 10. L’ingaggio sarà condiviso. Per il secondo prestito biennale con opzione d’acquisto. L’affare è stato ufficializzato dal Basilea.

👉😄👈

We are happy to announce that 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗲𝘀 will remain in 🔴🔵 on loan from @Inter_en until 2023. (with an option to buy)

#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/vqHLg55qTj

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) July 9, 2021