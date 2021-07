Inter: sui social i nerazzurri regalano hype in vista del ritiro negli Stati Uniti che avrà inizio tra pochissimi giorni. Il post social

Sale l’attesa attorno all’Inter in vista dei prossimi giorni. E’ infatti in programma una tournée negli Stati Uniti per Simone Inzaghi e i suoi giocatori per disputare la Florida Cup. Sui social, il club nerazzurro dedica un nuovo post celebrando i supereroi americani che hanno fatto impazzire generazioni su generazioni.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Addio a zero, ma resta in Serie A: i dettagli