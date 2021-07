By

Calciomercato Inter: il futuro di Dalbert in nerazzurro sembra ad un passo dal concludersi ma spunta qualche intoppo di troppo. I dettagli

Non solo Cska Mosca su Dalbert, ma anche i turchi del Trabzonspor che sono veramente tanto interessati al giocatore brasiliano di proprietà dell’Inter. Talmente tanto che la trattativa potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto ffissato a 7 milioni di euro secondo ‘Sky Sport’: quanto riportato quest’oggi dal ‘Corriere dello Sport’, però, potrebbe cambiare tutto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dalbert dice no al Trabzonspor: cosa può accadere

Secondo il famosissimo giornale romano, Dalbert ha detto no al Trabzonspor. Il giocatore brasiliano, che la scorsa stagione era finito in prestito al Rennes dopo l’esperienza alla Fiorentina, non sembra convinto della destinazione.

Questo potrebbe portare all’ennesimo colpo di scena per un giocatore che l’Inter vuole e ha esigenza di vendere (prende oltre un milione di euro netti). Difficile dire come finirà, ma di certo questa piccola ‘frenata’ non aiuta i nerazzurri. Anche se il mercato, di ribaltamenti di fronte, ne ha da sempre a bizzeffe.