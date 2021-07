Pinamonti-Vanheusden: i due calciatori potrebbero giocare in Liguria il prossimo anno

Inter, i giovani Andrea Pinamonti e Zinho Vanheusden sono molto vicini al trasferimento in Liguria. L’attaccante potrebbe andare allo Spezia mentre il difensore al Genoa

Hanno vinto insieme il campionato Primavera nel 2017, ma le strade di Zinho Vanheusden e Andrea Pinamonti si stanno per dividere e per ritrovarsi l’uno contro l’altro nel prossimo campionato di serie A in un infuocato derby ligure. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante Andrea Pinamonti potrebbe finire allo Spezia, in qualche ipotesi di mercato molto fantasiosa lo si vedeva alla Sampdoria in un trio di attacco con Damsgard e Candreva, mentre il difensore ex Standard Liegi potrebbe andare al Genoa, che pare stia per riuscire a battere la concorrenza. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

In ogni caso per l’attaccante la formazione che è al suo secondo anno in serie A, potrebbe dargli la possibilità di dimostrare tutto il suo valore dopo l’anno al Frosinone e al Genoa in cui segnò solamente 10 gol equamente divisi tra le due squadre, nonostante le 59 presenze totali: 27 nella formazione ciociara e 32 in quella rosso-blu. Viceversa primo anno di serie A per il difensore, dopo la sua positiva ma sfortunata avventura allo Standard Liegi, visto il secondo infortunio al ginocchio del gennaio scorso.