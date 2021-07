Inter: ufficializzata la nuova maglia dei nerazzurri per la stagione 2021/22, in attesa del nuovo main sponsor. Il commento social dei tifosi

E’ finalmente stata presentata la nuova maglia dell’Inter per il 2021/2022. Certo, manca il main sponsor ma è davvero quasi tutto pronto per il futuro prossimo. Tuttavia, non tutti i tifosi sono d’accordo sulle colorazioni della nuova maglia. Vediamone alcuni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, ecco la nuova maglia: il pensiero social dei tifosi

Chi ha ideato questa maglia tifa Juventus, non c’è altra spiegazione. — riccardo ferrazzi (@rickyferra89) July 13, 2021

Pazzescamente…………..

inguardabile! Quella scorsa era molto più bella e “saettante”. Questa andava bene come quinta maglia! pic.twitter.com/SCw1Qa9pAw — Enrico_Bat21 (@Bat21Enrico) July 13, 2021

Mi sto sentendo seriamente male per la nuova maglia dell’Inter… Ma che è? 🤢

Non hanno intenzione di usarla veramente. Vero? — 𓂀 ᥴ𝓲ᠻᠻꪖ ⛭☽ (@ciffatweet) July 13, 2021

Assolutamente d’accordo! Nemmeno ora, con lo scudetto sul petto, si può riavere la maglia nerazzurra a righe verticali??!!! INGUARDABILE! pic.twitter.com/i9uMB3YgA5 — Enrico_Bat21 (@Bat21Enrico) July 13, 2021

Pensavo di aver visto tante cose brutte nella mia vita, poi ho visto la nuova maglia dell’Inter — Angie. (@___VentR) July 13, 2021

Neanche le porcheria create dalla Ferragni superano la bruttezza della maglia dell’Inter #Inter — Leonardo (@leonzan75) July 13, 2021

È una bellissima terza maglia, la prima quando la svelate?!?!?! — Matteo (@Mmmmatte) July 13, 2021

Riescono ogni anno a rendere la maglia dell’Inter uno schifo . Caparbietà di cui faremo volentieri a meno! — Fede♌🌜✨🌊 (@LarosaFerdy) July 13, 2021

Sempre peggio ragazzi miei!!! Troppo facile produrne una normale ….la più bella maglia nerazzurra?? Questa …!!! pic.twitter.com/fuWOqF2VuQ — max g. (@geromax67) July 13, 2021