Calciomercato Inter: Dalbert, ancora una volta, rimarrà a giocare in Italia. La destinazione per certi versi è sorprendente, i dettagli

Dalbert al Cagliari, adesso è veramente possibile. Il giocatore brasiliano di proprietà dell'Inter piace tantissimo al club sardo. Il laterale sudamericano è ad un passo dal tornare a giocare in Serie A dopo aver vestito le maglie dei nerazzurri e della Fiorentina. Affare vicino all'essere realizzato nonostante il timido inserimento della Real Sociedad e il fatto che, ancora, manca il sì del giocatore. Tuttavia, tutto potrebbe concludersi per il meglio: l'accordo tra le parti sarebbe un prestito con diritto di riscatto di 7 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Dalbert al Cagliari: c’entra Nandez

Dalbert al Cagliari sembra davvero un’operazione che può terminare in pochi giorni se non addirittura ore. Il giocatore brasiliano si accaserebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. E sarebbe anche il primo giocatore di proprietà dei nerazzurri a lasciare Milano.

Ancora prima di Radja Nainggolan, corteggiato a lungo ma che ancora stenta a diventare un nuovo giocatore della squadra sarda. Ad ogni modo, manca il sì definitivo del sudamericano che ha già rifiutato i turchi del Trabzonspor: un giudizio cruciale ma di certo con un esito non scontato.

Cruciale come il suo approdo al Cagliari perché il suo arrivo potrebbe significare qualcosa di più grande, come ad esempio l’approdo di Nandezalla ‘Beneamata’. Il costo del suo cartellino ammonta ad oltre 20 milioni, ma considerando la trattativa Dalbert, ma anche proprio quella relativa a Nainggolan, il prezzo potrebbe lievitare: un affare allargato che farebbe contenti veramente tutti.