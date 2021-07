Sanchez: nuovo taglio di capelli prima di raggiungere i compagni ad Appiano Gentile

Inter, in attesa di raggiungere i compagni ad Appiano Gentile l’attaccante Alexis Sanchez ha pensato bene di rifarsi il look andando da un barbiere nella sua città natale

Il calciatore dell’Inter Alexis Sanchez prima di rientrare a Milano e raggiungere i compagni di squadra in vista della prossima avventura calcistica, anche se non è ancora certa la sua permanenza in nerazzurro, ha pensato bene di rifarsi il look. Un barbiere di Tocopilla, città cilena di quasi 24000 abitanti, ha postato sul suo profilo Instagram il taglio effettuato sul calciatore della squadra meneghina. La squadra di Simone Inzaghi, dovrebbe partire tra meno di una settimana per la mini tournée in Florida e l’attaccante dovrebbe essere disponibile insieme a quasi tutti gli altri titolari, che sono ancora in ferie dopo le ‘fatiche’ con le proprie Nazionali. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Nonostante la buona prova fornita con il Lugano dalle secondo linee, il nuovo allenatore ha sicuramente bisogno di vedere all’opera i titolari, anche per evitare una debacle con una formazione come l’Arsenal che è sicuramente un test molto più provante che non il Lugano.