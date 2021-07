L’Inter continua a tenere sotto osservazione anche la situazione attaccanti, dove Sanchez rischia l’addio. Al suo posto idea low cost dal Napoli

Stagione dai due volti per Alexis Sanchez, vittima troppo spesso di problemi fisici ma comunque utile nella corsa al titolo della squadra di Conte in determinate fasi della stagione. L’Inter intanto, alla luce anche dell’altissimo ingaggio del cileno, si guarda intorno per quanto concerne l’attacco, alla ricerca di profili simili per esperienza e qualità. In questo senso potrebbe essere un connazionale di Lukaku l’idea giusta da regalare ad Inzaghi. Si tratta di Dries Mertens, bomber del Napoli anche lui reduce da qualche acciacco fisico di troppo e protagonista di una operazione alla spalla nei giorni scorsi che lo terrà ai box per un po’. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Perisic, 18 milioni per l’addio all’Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Addio a zero, ma resta in Serie A: i dettagli

Calciomercato Inter, Mertens al posto di Sanchez: suggestione a costo zero

In Spagna dicono che Aurelio De Laurentiis sia pronto a liberare anche Mertens a zero se non dovesse trovare giusti acquirenti pur di liberarsi dell’ingaggio da 4 milioni di euro netti.

LEGGI ANCHE >>> Riprende quota un atalantino | La possibile offerta dell’Inter

Qualora dopo ferragosto il folletto belga non trovasse nuova sistemazione, stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, Marotta potrebbe lanciare l’assalto a Mertens dopo aver ceduto proprio Alexis Sanchez.