Calciomercato Inter: Martin Satriano non è stato visto soltanto dai nerazzurri, ma piace a tantissimi club europei soprattutto inglesi

Martin Satriano, nonostante stiamo parlando di una ‘semplice’ amichevole di inizio stagione contro il Lugano, ha brillato. Lo ha fatto segnando anche un bellissimo gol che è valso il pareggio dell’Inter. Non è stato notato però solo dai vertici dei nerazzurri, ma anche da altri club tra cui alcuni di Premier League. La ‘Beneamata’ non vorrebbe cederlo, ma se arrivasse un’offerta da almeno 10 milioni di euro non si tirerebbe indietro causa crisi economica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter, soldi freschi dal centrocampo | Cifre e dettagli

Calciomercato Inter, Satriano in Premier: un ‘sogno’ reale

Martin Satriano si è fatto notare anche con i grandi in Lugano-Inter, pure se mancavano praticamente tutti i titolari a disposizione di Simone Inzaghi. Il suo futuro potrebbe essere in prestito per crescere ancora, ma non è escluso che lasci l’Inter a titolo definitivo. Piace tanto in Premier League, dove sogna di giocare da sempre.

LEGGI ANCHE>>> Lugano-Inter, un test riuscito a metà | Soprattutto fuori dal campo

I nerazzurri non vorrebbero lasciarlo andare perché ci puntano in vista del futuro. Ma considerando le difficoltà del club, se arrivasse un’offerta convincente da almeno 10 milioni di euro, sarebbe veramente difficile per Marotta e colleghi tirarsi indietro. E poi, si sa: un sogno è sempre un sogno. E se la speranza del buon Satriano è quella di passare in Gran Bretagna…