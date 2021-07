Inter: il neo allenatore del Brescia ‘Pippo’ Inzaghi parla dei nerazzurri che verranno allenati dal fratello Simone in questa stagione

Filippo Inzaghi, neo allenatore del Brescia, ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è espresso sulla nuova ambiziosa esperienza del fratello Simone che sostituisce Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Le sue parole:

“Inter? Può fare molto bene in Europa. L’anno scorso Simone con la Lazio ha superato il girone, stavolta con i nerazzurri credo e spero possa fare decisamente meglio. Lukaku? segnerà tanto anche in Champions League, non solo in campionato dove ha già dimostrato cose importanti”.