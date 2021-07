Inter: ancora sotto i riflettori Arturo Vidal. Il giocatore nerazzurro è stato protagonista di una polemica social e ha usato parole pesanti

Arturo Vidal non sta vivendo il periodo migliore della sua carriera. L’esperienza all’Inter, dove è stato voluto fortemente da Antonio Conte, ad oggi può essere considerata un fallimento sotto tutti i punti di vista. L’Inter, infatti, sta cercando di venderlo o quantomeno di lasciarlo andare. Il suo ingaggio è veramente pesante (6 milioni netti) e sotto le direttive del Presidente Zhang la dirigenza nerazzurra sta provando ad abbassare i costi della rosa in maniera importante. Ad ogni modo, il suo futuro non c’entra con lo sfogo che lo ha visto protagonista su Instagram, ma bensì il gossip. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Vidal: “Non sto con nessuno, ci vuole rispetto”

“In un mondo sempre più difficile, un valore che non dobbiamo perdere è il rispetto per gli altri. Pubblicare bugie su relazioni inesistenti non è solo una mancanza di rispetto ma genera grande danno. Con Daniella Durand abbiamo una sincera amicizia e versioni su una supposta relazione di altro tipo sono false e malintenzionate. Prima di inventare cose del genere per favore pensate al danno che provoca alle persone coinvolte e alle loro famiglie!”.