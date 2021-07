Calciomercato Inter: ancora incerto il futuro di Romelu Lukaku in nerazzurro in vista della prossima stagione. Il Chelsea ancora su di lui

Lukaku ancora nel mirino in Premier League, soprattutto sponda Chelsea. Il club londinese è infatti disposto ad ogni cosa pur di riportare in Inghilterra il centravanti belga dell'Inter. Secondo quanto dichiarato da Matt Law, giornalista del 'Daily Telegraph', al podcast 'Londonisblue.com', i 'Blues' sarebbero ancora sul loro ex giocatore che in nerazzurro sta facendo tanto bene. Abramovich e colleghi stanno lavorando dietro le quinte e, addirittura, si sbilancia: "Credo che Lukaku sia l'acquisto più probabile in attacco per i Campioni d'Europa". Per tutte le altre news CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea: ma gli ostacoli sono (almeno) due

“Credo che Romelu Lukaku sia l’acquisto più probabile in attacco per il Chelsea”. Così il giornalista del ‘Daily Telegraph’ Matt Law al podcast ‘Londonisblue.com’. Un’indiscrezione alquanto clamorosa, che taglierebbe la strada ad un possibile approdo a Londra di Erling Haaland, altro fuoriclasse del gol. Abramovich e colleghi vedono in ‘Big Rom’ il giocatore perfetto per sostituire Olivier Giroud, nuovo giocatore del Milan, e soprattutto ‘tappare’ le deludenti prestazioni di Timo Werner. Tuttavia, questa possibile trattativa deve mettere in conto due ostacoli non indifferenti.