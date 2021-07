Inter: rivoluzione in Serie A che cambierà in maniera drastica a partire dai prossimi anni. Scopriamo di cosa si tratta, i dettagli

C’è aria di rivoluzione in Serie A. Durante la riunione in Lega, è stato introdotto il nuovo format del torneo che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2024/25. Il campionato sarà composto da 18 squadre, mentre per decretare la vincitrice occorreranno i playoff.

Parliamo di una final four tra le prime quattro del campionato. Per quanto riguarda la stagione che si appresta ad iniziare, secondo ‘La Stampa’ dovrebbe essere l’ultima con il format attuale, le prossime due successive dovrebbero passare per un periodo transitorio che servirà ad arrivare appunto a 18 squadre.