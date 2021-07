L’Inter ha da risolvere la grana legata al futuro di Marcelo Brozovic. Beppe Marotta potrebbe cogliere la palla al balzo per beffare anche la Juventus

La scadenza del contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter si avvicina sempre di più. Il centrocampista croato vedrà infatti la chiusura del rapporto attuale a giugno 2022 e senza rinnovo i nerazzurri rischiano quindi di perderlo a parametro zero, con diverse big pronte alla finestra su di lui. La distanza tra domanda ed offerta resta infatti evidente e complessa da colmare, motivo per cui Beppe Marotta potrebbe architettare un piano per arrivare alla soluzione migliore che possa soddisfare tutte le parti in causa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il piano di Marotta per Pjanic: coinvolto Brozovic

Marotta, senza rinnovo, potrebbe quindi optare anche per la cessione di Marcelo Brozovic andando al contempo a strappare Pjanic alla nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista bosniaco, accostato anche nel recente passato all’Inter, è da tempo nel mirino dei bianconeri che in questo quadro potrebbero rimanere a bocca asciutta.

Con l’addio di Brozovic, Marotta andrebbe dritto su Pjanic, magari anche a zero visto che può addirittura rescindere con il Barcellona prendendo come buonuscita metà stipendio. Nel caso in cui si andasse per l’affondo deciso, l’accordo con la società di Suning potrebbe essere da 4 milioni di euro il primo anno, a salire a 5 con il secondo e il terzo.