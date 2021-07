Reduce dall’Europeo con l’Italia, Nicolò Barella si gode le vacanze mentre dalla Premier insistono su di lui. Scambio e soldi dallo United

Tanta gioia per la vittoria dell’Italia a Euro 2020, competizione che tra i protagonisti ha visto anche Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter perno insieme a Jorginho e Verratti della mediana titolare di Mancini. Pur non brillando in ogni sfida, il classe 1997 di origini sarde ha saputo comunque imporsi, facendo registrare in particolare contro il Belgio una grande prova condita anche da un bellissimo gol. Una vetrina quella dell’Europeo che ha quindi posto ulteriormente sotto i riflettori lo stesso Barella, che già piaceva a diversi club esteri tra Spagna ed Inghilterra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Manchester United all’assalto di Barella: spunta lo scambio con Telles

Al netto dell’interessamento delle big di Spagna, non va però sottovalutato il richiamo della Premier League. Non solo il Liverpool, anche il Manchester United può partire all’assalto di Barella. Possibile proposta cash da 48 milioni di euro più il cartellino del laterale mancino brasiliano, Alex Telles, che ha peraltro già vissuto un’esperienza a Milano.

Prospettiva interessante in quanto l’Inter è ancora a caccia di un terzino sinistro di spinta, buono per giocare a tutta fascia. Telles però piace anche alla Roma di Mourinho (il portoghese vuole un sostituto all’altezza dell’infortunato Spinazzola) ed ha una valutazione sui 20 milioni di euro. D’altro canto l’Inter non vuole privarsi di Barella, a meno di una offerta cash davvero clamorosa.