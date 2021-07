Il giocatore dell’Inter ha accusato un problema muscolare nel test di ieri contro la Pro Vercelli

Primo ‘guaio’ per Simone Inzaghi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha subito un leggero infortunio Danilo D’Ambrosio. Il jolly della difesa dell’Inter, per la precisione, ha accusato un fastidio muscolare nel test di ieri ad Appiano contro la Pro Vercelli.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Lautaro: sì al rinnovo ma a una condizione

Partito titolare nella difesa a tre, insieme a Skriniar e Ranocchia, D’Ambrosio è stato costretto a lasciare il campo in anticipo. Come fa sapere in via ufficiosa il club nerazzurro, le condizioni del classe ’88 saranno valutate nei prossimi giorni.