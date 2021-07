L’offensiva del Chelsea per Lukaku preoccupa l’Inter. Nonostante l’incedibilità del giocatore e la volontà dello stesso di non tornare in Premier League, almeno per il momento, inducono l’Inter a vagliare un piano alternativo: come riferisce il Corriere della Sera, i blues proporrebbero il tedesco Werner, già trattato in passato ma ora passato di moda. Marotta preferirebbe avere uno dei tre nomi ricercati in Serie A: si tratta di Duvan Zapata, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.