Bellerin: sul giocatore arriva la concorrenza dell’Atletico Madrid | A breve la decisione finale

Inter, Bellerin potrebbe finire all’Atletico Madrid. Il club di Diego Pablo Simeone pronto a inserirsi nella trattativa per il giocatore della Premier League

Sembrava ormai fatta per Hector Bellerin all’Inter e anche il Daily Star conferma questa ipotesi, con l’incontro tra il procuratore del giocatore e la dirigenza dell’Arsenal, che ha confermato l’intenzione del suo assistito di lasciare la capitale inglese. Il club nerazzurro ha già un accordo di massimo con il calciatore, ma l’Arsenal non sembra ancora pienamente intenzionato ad accettare il prestito con diritto di riscatto. A scombussolare tutti i piani e a rimescolare le carte, ci ha pensato l’Atletico Madrid e il suo allenatore ed ex nerazzurro Diego Pablo Simeone, che avrebbe chiesto al suo club il giocatore.

Come hanno confermato dalla Spagna e nello specifico Marca, i ‘Colchoneros’ sarebbero interessati al giocatore della squadra inglese e quindi anche a Milano sono in attesa di avere notizie sul nuovo incontro tra l’agente e il club londinese, per sapere come comportarsi.