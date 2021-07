Nandez all’Inter | Lunedì può essere giorno decisivo

Inter, la telenovela della trattativa tra Inter e Cagliari per l’acquisizione da parte del club milanese di Nandez sembra essere in dirittura d’arrivo

Sembra che la telenovela che rischiava di protrarsi ancora a lungo sia in dirittura d’arrivo. La trattativa tra l’Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez, lunedì potrebbe finalmente concludersi definitivamente. Oltra a Radja Nainggolan che dovrebbe tornare in Sardegna ed Henrique Dalbert che si è già accasato e appare anche felice della scelta, c’è da attendere di sapere chi tra Andrea Pinamonti e Martin Satriano andrà in prestito. L’altro tema del contendere è la cifra da versare come anticipo del prestito oneroso, il club milanese offre 3 milioni di euro quello sardo ne chiede 5. Intanto il calciatore uruguaiano resta in vacanza, in attesa di sapere la decisione finale, con il permesso del club del presidente Giulini. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Come ha spiegato Calciomercato.it, nell’incontro previsto lunedì ci dovrebbe essere finalmente la chiusura della trattativa, che sarebbe dovuto però già essere definita venerdì 30 luglio. In ogni caso, il 3 agosto il centrocampista rientrerà in Italia e saprà se dovrà puntare su Cagliari, nel caso la trattativa non avesse esito positivo, oppure se potrà indossare l’agognata maglia da campione d’Italia e atterrare a Milano sponda nerazzurra.