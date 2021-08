Isla: “Arturo ha attraversato un periodo difficile e non ha giocato al 100% in Coppa America”

Inter, il centrocampista del Flamengo e della Nazionale cilena Mauricio Isla ha voluto svelare quale sia il sogno di Arturo Vidal

Il centrocampista Arturo Vidal, sembra intenzionato ad onorare il suo contratto che lo lega alla squadra nerazzurra fino al giugno 2022 e, per il momento, ha sempre rifiutato le proposte che sono arrivate da altre squadre. Secondo Mauricio Isla, che ha giocato anche in serie A nelle file della Juventus e del Cagliari, l’ex Barcellona avrebbe il desiderio di giocare nel Flamengo. Queste le sue parole in merito al compagno di nazionale, riprese da Fla Tv: “Arturo ha attraversato un periodo difficile, si è operato al ginocchio e non ha giocato al 100% in Coppa America. Quando mi è arrivata l’offerta, lui mi ha detto: “Vai al Flamengo!”. Adesso si sta allenando con l’Inter, ma il suo sogno è tornare e giocare nel Flamengo. Nel ritiro in hotel in Coppa America abbiamo visto insieme la partita del Flamengo“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> 60 milioni e scambio | Ancelotti irrompe in casa Inter

Probabilmente a fargli procrastinare il suo approdo alla formazione brasiliana, sono i 7 milioni di euro gentilmente elargiti dalla società nerazzurra per la prossima stagione, che naturalmente il club di Rio de Janeiro non potrà mai dargli e il fatto che comunque il club nerazzurro, potrebbe comunque chiedere qualche milione per il suo cartellino.