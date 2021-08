Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano da tempo un giocatore per acquistarlo a zero, ma qualcosa sembra andare storto. I dettagli

L’Inter, lo abbiamo detto e ripetuto, cerca un sostituto di Samir Handanovic. Il portiere e capitano dei nerazzurri, ormai, non ha più lo smalto di un tempo e quindi il suo futuro potrebbe davvero essere lontano dalla ‘beneamata’. Marotta e colleghi, infatti, da un po’ di tempo sono alla ricerca di un estremo difensore adeguato. Come, ad esempio, André Onana che però pare essere ad un passo dal Lione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve

Calciomercato Inter, Onana al Lione: mancano solo i dettagli (forse)

André Onana, obiettivo dell’Inter a parametro zero in vista del 2022, quando scadrà il suo accordo con l’Ajax, sembra ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lione. Il club francese vuole accelerare dopo aver trovato l’accordo con il portiere camerunese per l’ingaggio. Il club olandese, però, chiede almeno 9 milioni.

LEGGI ANCHE>>> 60 milioni e scambio | Ancelotti irrompe in casa Inter

In tal senso, le parti si stanno avvicinando. Il Lione ha offerto 6 milioni, bonus compresi, secondo ‘BeIN Sports’. Si continua a trattare. L’Inter, considerando le difficoltà economiche del club, non può praticamente spendere soldi. E così rimane in attesa in caso Onana si svincolasse dall’Ajax. Per maggiori informazioni sul portiere obiettivo della ‘Beneamata’, comunque, cliccate QUI.