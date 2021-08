Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità di un colpo a zero con annesso sgarbo alla Juventus. Ecco il ‘piano’ di Marotta

Pjanic verso il ritorno alla Juventus? ‘Tuttosport’ di stamane non dà certezze, anzi apre al possibile approdo del bosniaco all’Inter. I bianconeri sono infatti bloccati dalle mancate cessioni, su tutte quelle di Ramsey e Bernardeschi, così può prendere quota la candidatura del club di viale della Liberazione. Del resto Marotta conosce bene e apprezza molto il bosniaco, già sul mercato appena un anno dopo lo sbarco al Barcellona. I blaugrana potrebbero addirittura liberarlo a zero pur di disfarsi dello stipendio di 8 milioni, un’opportunità che l’Ad interista sembra intenzionato a sfruttare.

Stando al quotidiano torinese, l’idea sarebbe quella di far firmare al 31enne un contratto triennale, andando evidentemente a ‘spalmare’ il ricco ingaggio e sfruttando il Decreto Crescita che permetterebbe un bel risparmio sul lordo.

LEGGI ANCHE >>> Oggi incontro per Nandez e Nainggolan | Spunta lo scambio

Calciomercato Inter, Pjanic a prescindere di Brozovic: incontro in agenda per il rinnovo del croato

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Pjanic verrebbe dunque preso a prescindere dalla permanenza o meno di Brozovic, per il quale al momento non si registrano offerte. L’Inter punta a blindare il croato, sempre in scadenza a giugno 2022. In agenda un incontro col papà-agente proprio in questa settimana. Le richieste del classe ’92 sono note: 6 milioni a stagione per la firma. Possibile intesa a metà strada sui 5 milioni di euro. Staremo a vedere.