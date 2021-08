Il Torino è impegnato con lo spinoso caso legato al futuro di Andrea Belotti ancora in scadenza di contratto. Spunta anche l’Inter ma solo con uno scambio

Al netto delle problematiche di natura economica, l'Inter tra le altre cose ha anche da puntellare il reparto attaccanti con Pinamonti in uscita e la necessità di acquistare una quarta punta per chiudere il conto. Occhio però anche alla situazione di Lautaro Martinez, che piace sempre molto all'estero, fermo restando la volontà dei nerazzurri di non cederlo se non a fronte di una corposa offerta cash. Vista la situazione attuale si tratta generalmente di un mercato creativo e di occasioni, che potrebbero arrivare anche dai calciatori a scadenza contrattuale. Tra quelli col destino maggiormente incerto c'è anche Andrea Belotti, che ha l'accordo in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Inter, Belotti in scadenza fa gola a molte: idea di scambio

Agenti e intermediari stanno offrendo alle big di Serie A, tra cui anche il Milan, il ‘Gallo’ Belotti, in scadenza 2022 col Torino e desideroso di approdare in una grande dopo tanti anni ai granata. L’Inter dal canto suo, vista la situazione attuale, non ha risorse per prenderlo subito.

Si potrebbe provare ad imbastire qualcosa nell’immediato solo con un maxi scambio, magari con Matias Vecino, che piace al Toro, e Pinamonti bomber in uscita, in cambio di Belotti.