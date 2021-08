Parma-Inter, per l’amichevole stadio aperto a massimo 6800 tifosi

Parma-Inter, per la partita amichevole di domenica al Tardini il club emiliano informa che sono a disposizione circa 5400 tagliandi per assistere all’incontro.

Domenica 8 agosto 2021 alle ore 19 allo stadio Tardini di Parma, partita amichevole tra la squadra di casa e l’Inter. Il club emiliano ha voluto informare i tifosi, che potranno recarsi allo stadio per assistere alla partita anche se l’impianto potrà contenere solo poco meno di 5400 spettatori così suddivisi: Tribuna Petitot (1.900 posti), Tribuna Est (609 posti), Curva Nord (2.164 posti) e Settore Ospiti (618 posti). Il club si è riservato, nel caso ci fosse un ulteriore richiesta, di aprire anche la Curva Sud e mettere a disposizione altri 1565 posti.

LEGGI ANCHE >>> Nandez-Inter, ci siamo | Accordo col Cagliari a un passo

LEGGI ANCHE >>> Marotta pregusta lo ‘scippo’ alla Juventus | Contratto triennale

Queste la dichiarazione ufficiale del Parma in merito a questa situazione: “Per l’occasione sarà applicato il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, che al Tardini consente una capienza pari al 33% della capienza massima consentita per l’impianto”. L’incontro oltre che allo stadio Tardini, si potrà vedere sul canale 251 di Sky per gli abbonati al pacchetto calcio e sul canale Now Tv, oltre che sui siti in streaming della televisione a pagamento.