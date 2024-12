Emergenza totale: il diktat di Oaktree che ha fatto imbestialire Inzaghi

Momento non semplice in casa Inter. La linea decisa da Oaktree sta creando diversi problemi al tecnico nerazzurro: è emergenza

Infermiera piena ed emergenza in casa Inter. Contro la Lazio scelte obbligate per Simone Inzaghi nel reparto difensivo. Le assenze di Acerbi e Pavard per infortunio costringono il tecnico dei nerazzurri a dover schierare obbligatoriamente il terzetto formato da Bisseck, de Vrij e Bastoni visto che Palacios non ha ancora convinto. Per l’argentino spazio in Coppa Italia nella speranza di poter dimostrare tutto il suo valore.

Scelte obbligate dovute anche da una linea di Oaktree non proprio convincente. Il diktat deciso dalla proprietà non ha mai pienamente convinto Inzaghi, che è stato costretto ad adeguarsi. Ora, però, i nodi iniziano a venire al pettine e il tecnico è costretto a fare i conti con una emergenza nel reparto difensivo.

È stata una estate lunga e ricca di colpi di scena in casa Inter. Il tecnico piacentino aveva chiesto un difensore di esperienza per riuscire a rendere il reparto arretrato ancora più completo. I nomi di Hermoso e Ricardo Rodriguez avevano l’ok dell’allenatore, ma alla fine la proprietà li ha bocciati puntando tutto su Palacios. E l’argentino fino a questo momento non ha convinto tanto da non aver mai trovato spazio dal 1′.

Inzaghi e le scelte obbligate in difesa: il tecnico aveva ragione

Una situazione che costringe il tecnico ad avere scelte obbligate dietro visto gli infortuni di Pavard e Acerbi. In difesa giocheranno Bisseck insieme a de Vrij e Bastoni. I tre saranno chiamati a dover fare un tour de force considerato che non si sa quando potrà rientrare a disposizione l’ex Lazio. Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi, che in questa prima parte di stagione ha sempre puntato sulle rotazioni ampie.

Per il resto contro la Lazio la formazione dovrebbe essere sempre la solita. Recupera Dumfries, pronto a prendersi la maglia da titolare. Ritornano dall’inizio anche Dimarco, Mkhitaryan e Thuram. In porta spazio sempre a Sommer. Scelte ritenute obbligate anche per la Coppa Italia ormai prossima. Di seguito la possibile formazione della squadra nerazzurra all’Olimpico:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni A.; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram M., Lautaro. All. Inzaghi S.