Questa mattina Christian Eriksen è stato ad Appiano Gentile. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter

Eriksen puntuale come un orologio svizzero. Era previsto infatti per oggi il suo ritorno alla Pinetina, ritorno confermato dall’Inter attraverso un comunicato ufficiale. “Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile – recita la nota – Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche“.

Ora Eriksen tornerà in Danimarca per seguire “il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen – come sottolinea la società nerazzurra – i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano”.