Bellinazzo: “Non me la prenderei con Beppe Marotta o Piero Ausilio, ma con Aleksander Ceferin”

Inter, il noto giornalista de ‘IlSole24Ore’ Marco Bellinazzo ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri anche in caso di cessione di Lukaku

Il noto giornalista de ‘IlSole24ore’ Marco Bellinazzo, ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri intervistato durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24. Queste le sue parole: “I tifosi devono stare tranquilli, al di là delle difficoltà oggettive di Suning. L’organico senza Lukaku è più debole di quello precedente, ma l’Inter ha superato la fase più delicata in cui Suning aveva gravi problemi. Ora per fortuna ci sono anche Alibaba e il fondo Oaktree che rappresentano due garanzie”.

Il giornalista ha poi ulteriormente spiegato: “Di fronte a un’offerta che ti permette di fare 70 milioni di plusvalenza immediata c’è poco da resistere. Anche perché il giocatore non condivide più l’attuale progetto tecnico dell’Inter e al Chelsea andrà a guadagnare il doppio. Bisogna far quadrare i conti e provare a rilanciare il progetto. L’importante è avere alle spalle una proprietà che ora non è solo Suning e può garantire continuità. I tifosi capiscano che il no alla Super League ha permesso ai club inglesi e al Psg di fare ciò che volevano. Non me la prenderei con Beppe Marotta o Piero Ausilio, ma con Aleksander Ceferin che si è opposto al progetto. Con quei soldi l’Inter avrebbe potuto resistere a molte offerte, anche se magari non ad una da 130 milioni per un giocatore di quasi 29 anni“.