Agente Lautaro: “Lautaro è felice all’Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare”

Inter, l’agente di Lautaro Martinez ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri confermando l’intenzione del suo assistito di voler rimanere a Milano

Dopo l’addio di Romelu Lukaku, le voci che volevano anche Lautaro Martinez in direzione Premier League, stavano per far cadere definitivamente i tifosi nerazzurri nello scoramento più totale. La notizia dell’offerta del Tottenham di 70 milioni di euro per il giocatore argentino è vera, ma per il momento la società informa che il mercato in uscita, almeno per i big, è terminato. Nonostante i media inglesi diano come fatta anche questa operazione. Dopo le dichiarazioni della società nerazzurra, a tranquillizzare ulteriormente i tifosi nerazzurri ci ha pensato anche il procuratore del giocatore Alejando Camaño, che a Tyc Sports ha ribadito che il suo assistito sta bene a Milano e non si muoverà.

Queste le sue dichiarazioni: “Lautaro è felice all’Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare“. In ogni caso, le prossime tre settimane abbondanti, fino alla fine del mercato saranno una lunga sofferenza per le coronarie dei tifosi nerazzurri, visto le voci che riguardano sempre i migliori giocatori della squadra meneghina, perennemente associati a qualche importante club estero. In attesa di sapere quali saranno finalmente anche le operazioni in entrata con i nomi caldi di Dumfries e Nandez in primis, ma anche per capire chi saranno gli attaccanti in entrata.