Inter, due punte in arrivo con la cessione di Lukaku al Chelsea. Dzeko a un passo, accordi di massima per Zapata

Come scritto stamattina da Interlive.it, l’Inter vuole piazzare quattro colpi con la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. Per l’attacco la priorità sono due prime punte: Zapata e Dzeko.

Per il bosniaco siamo in dirittura d’arrivo: piccolo indennizzo alla Roma, biennale per il 35enne da circa 5 milioni di euro netti.

È vicino pure Zapata, visti gli accordi di massima sia con il colombiano e il suo entourage che con l’Atalanta. Operazione da 35 milioni di euro più bonus, da definire la formula.

DI CHRISTIAN CAMBERINI E RAFFAELE AMATO