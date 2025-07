18 milioni: l’Inter pronta a chiudere la cessione in Serie A

Un nuovo addio all’orizzonte per l’Inter di Cristian Chivu: la dirigenza nerazzurra è pronta ad accettare 18 milioni di euro

Una lunga parentesi estiva quella che riguarda il calciomercato ed in particolare le scelte che la dirigenza interista è pronta a fare per migliorare la rosa di Cristian Chivu. L’Inter deve ritrovare compattezza e unioni d’intenti: l’arrivo di nuove pedine, a tal proposito, aiuterà di certo.

Ma è altrettanto vero come, per ripartire al meglio, andranno chiarite alcune situazioni di chi all’Inter c’è già. Come Hakan Calhanoglu che, dopo il dibattito a distanza con capitan Lautaro Martinez e la più o meno manifesta voglia di accettare la proposta del Galatasaray, rischia seriamente di rimanere a Milano. Troppa la distanza tra la richiesta nerazzurra, non inferiore ai 30 milioni di euro, e la proposta turca.

Sembra, quindi, tutto chiuso. Almeno per il momento. L’intreccio riguardante Denzel Dumfries nasconde un pericoloso scenario: quello dell’addio dell’olandese che grazie alla clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Inter, sarà addio: pista in Serie A

Ma il capitolo cessioni non è affatto finito qui. Anzi. In termini decisamente più concreti c’è un altro calciatore dell’Inter che, virtualmente, è già lontano da Appiano Gentile.

Kristjan Asllani può dire addio, con una società in particolare che lo ha messo nel mirino per l’estate. Si tratterebbe del Bologna, che cerca rinforzi nella zona del campo presieduta da Freuler e che vede nel nazionale albanese il profilo ideale per potenziare la mediana.

Sulle tracce del centrocampista c’è anche il Betis Siviglia. Asllani recentemente, in Serie A, è stato accostato pure alla Fiorentina.

Bologna, obiettivo Asllani: cifre e dettagli

Adesso, secondo il quotidiano romano, pare che l’Inter si sia decisa a lasciarlo andare. Servirebbe una proposta da almeno 18 milioni di euro per avere il lasciapassare dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Una cifra che, per il momento, appare come un grosso ostacolo per i felsinei.

Giovanni Sartori sta seriamente pensando ad Asllani ma appare improbabile che la dirigenza rossoblù possa spendere una cifra tanto consistente per un solo calciatore, in quella zona del campo. A 23 anni il tempo di Asllani nella Milano nerazzurra è virtualmente già finito.

Dopo tre anni all’Inter ed un esborso da oltre 15 milioni da parte del club di Oaktree, adesso il divorzio sembra essere solo questione di settimane. Lo scorso settembre Asllani aveva rinnovato il suo contratto estendendo la scadenza al 30 giugno 2028: il suo stipendio, ad oggi, tocca quota 1,5 milioni a stagione.