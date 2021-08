Inter-Dinamo Kiev, Inzaghi potrà contare su Dzeko

Inter, Simone Inzaghi prepara la partita amichevole con la Dinamo Kiev di sabato ma sta già pensando alla formazione da schierare contro il Genoa

In vista della sfida amichevole di sabato 14 agosto alle ore 18.30 contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi fa la conta dei giocatori disponibili, anche in previsione della partita con il Genoa della settimana prossima e valida per la prima giornata del campionato di serie A, che la squadra campione d’Italia non può permettersi di sbagliare. L’Inter contro la squadra ligure, dovrà fare a meno oltre che di Lautaro Martinez squalificato per una giornata, anche di Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Addio Lukaku: i retroscena

LEGGI ANCHE >>> Dzeko in volo per Milano | Visite mediche e firma sul biennale

L’arrivo di un giocatore come Edin Dzeko quindi, diventa di un’importanza vitale per l’allenatore della formazione milanese, che altrimenti si sarebbe dovuto affidare a Satriano e spostare probabilmente Perisic seconda punta, con sugli esterni Dimarco e il nuovo arrivato Dumfries o l’usato sicuro Darmian. In ogni caso, l’attaccante bosniaco sarà sicuramente in campo già sabato contro la formazione ucraina per un test importante, che gli sarà utile sia per iniziare a conoscere i propri compagni, sia per trovare sin da subito l’intesa. Come ha spiegato Sky Sport.