Lorenzo Insigne, fresco campione d’Europa con la Nazionale Italiana, lavora sodo assieme ai compagni di squadra in ritiro a Castel di Sangro per la seconda fase di precampionato. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’, proprio nella località abruzzese, precisamente nella sala colazione della struttura ospitante, il numero 10 si abbandona ad una amara rivelazione: “Non escludo di poter andare via“. Il contratto che lo lega col Napoli riporta scadenza 2022 e non è giunta alcuna voce sul possibile rinnovo. Le due parti, infatti, sono di diverse vedute. La società partenopea guidata da Aurelio De Laurentiis vorrebbe ridurgli leggermente l’ingaggio rispetto ai 4,5 milioni attuali, mentre Insigne gradirebbe un aumento a 6 milioni. Questa somma potrebbe essere raggiunta con non pochi sforzi dall’Inter, al momento sommerso dalle evidenti difficoltà economiche, e da altre pretendenti come Arsenal, Atletico Madrid, Everton e Zenit.

Calciomercato Inter, due chance per l’affondo a Insigne

L’Inter dunque si rivela una delle papabili e suggestionanti destinazioni di un Insigne non del tutto certo di poter continuare la sua magica storia d’amore con la maglia del Napoli. De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Così l’Inter ha la possibilità di valutare, con tutta calma, se questa operazione sia concretamente realizzabile inserendo nella trattativa un suo calciatore o resti soltanto una lontana idea. Nel secondo caso, però, ci sarebbe ancora un’ultima alternativa: strappare Insigne a parametro zero il prossimo anno. Dietro allo ‘scugnizzo’ però c’è una lunga fila di club esteri che lo seguono da tempo e ciascuno di essi spera di poter affondare il colpo, anche se al momento la preferenza dell’esterno è di rimanere in Italia.

Inter-Insigne, c’è l’intesa fra le parti

Come ha sottolineato il ‘Corriere dello Sport’, Insigne ha già trovato l’intesa contrattuale con l’Inter sulla base di un trasferimento a parametro zero per la stagione sportiva successiva. I termini prevedono 7 milioni di euro alla firma, una durata quadriennale da 6 milioni netti a stagione per un totale di 24 milioni, nonché la concessione dei diritti d’immagine.