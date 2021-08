Calciomercato Inter: l’ultima idea per l’attacco nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi è Lorenzo Insigne. I dettagli sulla faccenda

Dopo l'addio di Romelu Lukaku al Chelsea, con Lautaro Martinez che per l'Inter è incedibile e l'arrivo di Edin Dzeko, i nerazzurri puntano ad un altro attaccante in vista della stagione che si appresta ad iniziare. In tal senso, è stato fatto anche il nome di Lorenzo Insigne. Il giocatore e capitano del Napoli piace molto alla dirigenza della 'Beneamata' che, più di un pensiero, ce lo ha sicuramente fatto.

Calciomercato Inter, Insigne sempre più lontano: la richiesta del Napoli

Secondo ‘Calciomercato.it’, Lorenzo Insigne e l’Inter si sono messi in contatto. Il fantasista italiano piace tantissimo e da sempre ai nerazzurri. Campione d’Europa con la Nazionale italiana, ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi il suo approdo non è così impossibile nonostante le difficoltà economiche in cui ultimamente sta riversando la ‘Beneamata’.

La richiesta di Aurelio De Laurentiis, però, è veramente importante: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Al momento comunque si tratta solamente di un’idea, una suggestione di mercato. Non c’è stata infatti alcuna proposta da parte dei nerazzurri per ‘Il Magnifico’. Di sicuro, però, la valutazione dei partenopei è ritenuta esagerata per un giocatore non solo lontano dal rinnovo di contratto ma che, peraltro, è in scadenza tra meno di un anno.