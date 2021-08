Dopo l’arrivo di Denzel Dumfries a Milano, Mino Raiola vuole completare il rinnovo di De Vrij all’Inter. Contratto in scadenza nel 2023 e tante inglesi su di lui

L’impegno profuso da Mino Raiola nell’aver assecondato Dumfries a trasferirsi a Milano non sembra essersi ancora esaurito. Il procuratore infatti vuole chiudere la trattativa di rinnovo del contratto di Stefan De Vrij in scadenza con l’Inter nel 2023. Come sottolinea la ‘Gazzetta dello Sport’, attualmente il difensore classe ’92 percepisce 3,8 milioni annui e la proposta d’ingaggio s’alza a 4,5 milioni netti (circa 9 lordi) fino al 2025. Al momento questa cifra non risulta essere un problema per la dirigenza interista, perciò le parti hanno ottime chance di stringersi la mano. Qualora qualcosa dovesse prendere una piega diversa, alcuni club inglesi sono dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo bomber dall’estero | Affare in casa Wolfsburg

LEGGI ANCHE >>> Insigne-Inter, ecco cosa può succedere | Dettagli e cifre

Calciomercato Inter, su De Vrij quattro big. Ma il rinnovo è più vicino

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Le buone prestazioni del roccioso centrale olandese lo confermano un elemento del tridente difensivo di Simone Inzaghi. Oltremanica, però, piace anche ad Everton, il solito Tottenham e il Manchester United, anche se quest’ultimo ha da poco ufficializzato Varane. La valutazione del calciatore si aggira a meno di 40 milioni di euro, una somma non facile da raggiungere per chiunque ma abbordabile per l’Atletico Madrid. Al momento, comunque, de Vrij è molto più vicino alla firma sul rinnovo che all’addio.