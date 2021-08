Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’ormai imminente cessione di uno dei migliori prospetti della Primavera nerazzurra

Sta per lasciare l’Inter. Parliamo di Edoardo Sottini, uno dei migliori prospetti della Primavera nerazzurra fresco di ‘blindatura’ fino a giugno 2023. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, ci siamo per il suo trasferimento in Serie C, alla Pistoiese.

Il promettente classe 2002, un difensore possente di piede mancino che ha svolto il ritiro con la prima squadra di Inzaghi, si trasferirà al club arancione con la formula del prestito secco.