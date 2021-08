Quattro pesanti rinnovi da chiudere, tutti di uomini chiave della rosa a disposizione di Inzaghi. Ecco le cifre nel dettaglio

L’Inter non si muove soltanto su binari ‘periferici’ con lo scopo di sondare il terreno alla ricerca di nuove figure da inserire in organico, ma anche su binari ‘interni’ al proprio centro di comando al fine di puntellare gli ingaggi dei calciatori già di sua proprietà ed allungarne la permanenza in nerazzurro con succulenti rinnovi di contratto. Il primo nome caldo è quello di Lautaro Martinez, col quale si sta raggiungendo l’accordo definitivo sulla base di un netto aumento annuale per oscurare le voci sul suo possibile trasferimento in Inghilterra. Anche con il difensore centrale De Vrij è stato raggiunto un accordo di massima. Per Brozovic e Barella, invece, si potrà attendere con grande calma la chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, i dettagli sul ‘poker’ di rinnovi

A seguire i numeri dei rinnovi. Per Lautaro sono previsti 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2025, 48 lordi complessivi. Per de Vrij si viaggia sui 4,5 milioni netti all’anno fino al 2024, per un totale di 27 milioni. Cifre vicine anche per Brozovic, che dovrebbe percepire 5 milioni fino al 2024 (30 milioni lordi complessivi) e Barella, con 4 milioni netti a stagione fino al 2025 (32 milioni totali). Tracciata una linea è tempo di bilanci: l’Inter dovrà affrontare un piano di investimento da ben 137 milioni di euro per quattro grossi nomi della sua rosa, da dover smussare quanto più possibile nel corso degli anni a venire con importanti plusvalenze ed altri ricavi, laddove possibile.