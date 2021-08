By

Inter: per il match tra i nerazzurri e il Genoa in tantissimi allo stadio per sostenere il club Campione d’Italia a partire da domani

Inter-Genoa, in programma domani alle 18.30 allo stadio ‘San Siro’, sancirà il debutto dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi in campionato. L’obiettivo è quello di difendere lo scudetto nonostante le cessioni importanti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Intanto, comunque, la ‘Beneamata’ può sorridere per i tifosi che gli staranno vicino sin dal primo match della stagione.

In 25.000, infatti, presenti domani dopo oltre un anno di assenza. Una vicinanza che sicuramente farà bene al morale della squadra Campione d’Italia. Nonostante le difficoltà, gli interisti ci sono sempre.