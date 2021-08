Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero chiudere una serie di colpi importanti in vista del 2022. Uno di questi piace anche alla Roma

Nelle casse dell’Inter, attualmente, ci sono davvero pochi soldi a causa delle difficoltà economiche riscontrate da Suning dopo la pandemia. Tuttavia, come spiegato dall’ad Marotta più volte, ciò non significa che i nerazzurri non possano muoversi sul mercato. In vista del 2022, infatti, potrebbero arrivare tre parametri zero molto allettanti; Lorenzo Insigne, in uscita dal Napoli, André Onana dell’Ajax che vuole approdare a Milano nonostante l’interessamento del Lione e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Lautaro, momenti decisivi | Confermato rilancio Tottenham

Calciomercato Inter, Zakaria a zero: i dettagli

Denis Zakaria è un giocatore importante che, alla Roma di José Mourinho, servirebbe moltissimo considerando che tra i giallorossi e l’Arsenal per Xhaka è tutto sfumato. Ad ogni modo, l’Inter potrebbe inserirsi per acquistarlo a zero in vista del 2022. Non sarebbe l’unico colpo, considerando il possibile approdo di Insigne e Onana. Il classe 1996 svizzero è molto duttile dato che può agire sia da mediano che da regista – può muoversi molto bene in un centrocampo a due come in uno a tre – oltre che da difensore centrale all’occorrenza.

LEGGI ANCHE>>> Insigne-Inter, ecco cosa può succedere | Dettagli e cifre

E’ veloce e dinamico oltre che dotato di ottima forza fisica. E’ bravo a costruire gioco ma anche a pressare l’avversario. Parliamo di un giocatore indubbiamente valido che, infatti, il Borussia Monchengladbach valuta non meno di trenta milioni di euro. Non pochi; proprio per questo motivo, l’Inter attenderebbe volentieri il 2022 per provare a strapparlo a zero ai tedeschi. E, ovviamente, anche alla Roma dato che lo punta da diverso tempo.