Zanetti: “Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L’Inter è e sarà sempre casa tua”

Inter, Javier Zanetti ha inviato un messaggio all’ex dirigente Gabriele Oriali che sembra non sia stato apprezzato da Steven Zhang

Il dirigente dell’Inter Gabriele ‘Lele’ Oriali, è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager dell’Inter e ora potrà dedicarsi solo alla Nazionale. Dopo questa decisione da parte della proprietà cinese della squadra milanese, le critiche da parte dei tifosi non sono mancate, visto quello che rappresenta la figura dell’ex mediano interista. Il vice presidente della squadra milanese Javier Zanetti, ha voluto inviare un messaggio all’ex dirigente e ha scritto: “La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L’Inter è e sarà sempre casa tua”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> De Vrij: dopo il tentativo del Leicester pronto a provarci anche il Tottenham

Parole che sono sicuramente meritate per una persona come l’ex calciatore, ma che, secondo il ‘Corriere della Sera’, non sono piaciute al presidente Steven Zhang. Dopo le partenze eccellenti sia di allenatore, staff, giocatori e le difficoltà di fare mercato visto lo scarso budget a disposizione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, si aggiunge anche questa situazione che per dirla alla Massimo Moratti appare poco simpatica.