Calciomercato Inter: Federico Dimarco è un giocatore dei nerazzurri a tutti gli effetti ma chi l’ha cresciuto lo rivorrebbe ancora con sé

Federico Dimarco è tornato dal prestito con il Verona e già nelle prime uscite dell’Inter ha dimostrato il suo valore in attesa dell’inizio del campionato. Un giocatore veloce, tecnico e pure duttile dato che all’occorrenza può agire pure difensore centrale. Tutte queste caratteristiche potrebbero renderlo veramente importante per il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Questo il suo ex allenatore Ivan Juric lo sa bene e vorrebbe infatti portarlo al Torino in vista della stagione che si appresta ad iniziare. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dimarco e la reunion con Juric: ma per i nerazzurri è incedibile

E’ noto che Ivan Juric prova grande stima per Federico Dimarco, un giocatore che ha fatto esplodere al Verona rendendolo incedibile per un club del calibro dell’Inter. E infatti l’attuale tecnico del Torino lo rivorrebbe con sé, questa volta in ‘Granata’. La squadra torinese sarebbe disposta a spendere per il giocatore italiano fino ad 8 milioni di euro più bonus.

Per i nerazzurri, lo ripetiamo, Dimarco è incedibile o quasi; Marotta e colleghi accetterebbero infatti soltanto offerte irrinunciabili (15-20 milioni). In più, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, è difficile trovare un sostituto all’altezza. Senza dimenticare la stima che Inzaghi prova per l’ex Verona; considerando tutto, è difficile vedere in questa stagione Dimarco lontano da Milano.