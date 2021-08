Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Arturo Vidal, che i nerazzurri sono pronti a cedere anche a zero

Quando Arturo Vidal ha vestito per la prima volta la maglia dell’Inter in molti si aspettavano prestazioni degne di nota. Il cileno ha però deluso le attese offrendo un rendimento ben al di sotto delle sue qualità. La sua presenza era più un residuo, l’ombra di quel Vidal stellare che fino a qualche anno fa divorava il centrocampo. A conti fatti, adesso l’Inter vuole più puntare su di lui, visto anche il pesante ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Così la ‘Beneamata’ ha aperto tutte le porte per un trasferimento, anche a parametro zero. C’è già un club fortemente interessato ad accaparrarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Calciomercato Inter, Vidal negli USA ma…

L’Inter Miami di David Beckham ha tutte le carte per poter portare Vidal oltreoceano, in un campionato sempre più costellato di vecchie glorie che può permettersi ingaggi importanti. Il calciatore, però, non si sente ancora pronto per un’avventura del genere. Egli infatti ha declinato ogni invito (dopo aver detto no già al Marsiglia e ad altri club), chiarendo come voglia ancora offrire il suo contributo in Europa e giocare ancora la Champions League. Ciononostante, Beckham non si darà per vinto e perseguirà il suo obiettivo con un nuovo tentativo nella finestra invernale 2022 di mercato. L’Inter, quindi, non avrà la possibilità di liberarsi del cileno prima di allora e Inzaghi dovrà sfruttare ogni uomo a disposizione per raggiungere i suoi scopi. A meno che Vidal cambi idea…