Calciomercato Inter: Andrea Belotti è più di un’idea per i nerazzurri e il Torino è disposto a cederlo. Le condizioni non sono però ottimali

Andrea Belotti è più di un'idea di mercato. L'attaccante del Torino, infatti, potrebbe approdare all'Inter se con la Lazio non arrivasse l'accordo per il trasferimento di Joaquin Correa in nerazzurro. I 'Granata' sarebbero disposti a cedere il loro giocatore migliore, ma ad una condizione molto esigente: l'approdo di Federico Dimarco in Piemonte.

Calciomercato Inter, non solo Belotti: il Torino prova Izzo-Dimarco

L’Inter può portare a Milano Andrea Belotti anche per meno di venti milioni di euro, un rinforzo che sarebbe di cruciale importanza per la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. D’altro canto, però, potrebbe significare perdere Federico Dimarco. Il Torino, infatti, tenterebbe il tutto per tutto per avere il giocatore italiano, provandolo ad inserire nell’affare Belotti o anche in una trattativa separata che comprenda anche Armando Izzo.

In ‘Granata, Dimarco ritroverebbe anche il suo mentore Ivan Juric. Solo un’ipotesi, comunque. L’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo, soprattutto a questo genere di proposte; solo per un’offerta veramente irrifiutabile (almeno 20 milioni) Marotta e colleghi si siederebbero sul tavolo.